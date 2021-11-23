 
مباشر

ارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي في مصر

مجتمع

ارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي في مصر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsvg

أمرت نيابة الزقازيق في مصر بحبس طالب جامعي أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل حرم جامعة الزقازيق.

إقرأ المزيد
مصر.. حبس صيدلانية قتلت ابنتها 28 عاما
مصر.. حبس صيدلانية قتلت ابنتها 28 عاما

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثاني الزقازيق من طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تتهم فيه طالب بكلية التمريض بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي.

تم التحفظ على الطالب، وإحالته إلى نيابة قسم ثاني الزقازيق والتي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا