حمو بيكا يرد على أنباء كاذبة حول حصوله على "دكتوراه" من جامعة سعودية

نفى مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، حصوله على درجة الدكتوراه، والتي تحمل عنوان الظاهرة الكونية، من إحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية.

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وفي تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، قال حمو بيكا إن الأخبار المتداولة بشأن حصوله على درجة الدكتوراه كاذبة، وإن الأشخاص الذين ظهروا معه في الصورة أصحاب أحد مكاتب الصرافة وأهداه خنجرا مطليا بالذهب كدعاية لمكاتبهم.

وفي وقت سابق، أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر إيقاف عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، وجاء أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، شواحة، مجدي شطة، حمو طيخة، مسلم، الزعيم، وآخرون.

وعلق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على قرار إيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية، لافتا إلى أنه حزين لصدور هذا القرار وتوقف حفلاته ونشاطه، وقال: "لو ماشتغلناش في مصر هنشتغل بره مصر وبنعمل حفلات كتيرة في دول الخليج".

المصدر: القاهرة 24