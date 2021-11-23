هندي يهدي زوجته منزلا نسخة طبق الأصل من "تاج محل"

في خطوة غريبة تجسد قصة حب خيالية، قام زوج هندي من سكان ولاية ماديا براديش ببناء منزل نسخة طبق الأصل من تاج محل، كهدية لزوجته.

وصنع الزوج الهندي لزوجته منزلا فخما يشبه النصب التذكاري الأيقوني الذي صنعه شاه جهان كرمز للحب من أجل زوجته "تاج محل".

وكان أناند تشوكس الزوج الهندي صاحب الفكرة، يتساءل دائما عن فكرة بناء تاج محل وكان يتساءل لماذا لم يتم بناؤه في مدينته، ودفعه هذا الفكر لفعل الشيء نفسه، فقام بتشييد منزل هدية لزوجته مانجوشا، مكون من 4 غرف نوم هو نسخة طبق الأصل من تاج محل الحقيقي.

Husband gifted Taj Mahal like home to his wife!



Madhya Pradesh | Burhanpur resident Anand Prakash Chouksey builds a Taj Mahal-like

This house, which has 4 bedrooms, a kitchen, a library and a meditation room and it is said that it takes 3 years to build this house. pic.twitter.com/FAt8KlKRdc — Siva_Ks (@Sivaji_KS) November 22, 2021

وكشف المهندس الذي قام ببنائه أن نسخة طبق الأصل من النصب التذكاري الأيقوني استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وواجهت العديد من التحديات في البناء.

ويبلغ ارتفاع قبة المنزل 29 قدما وتتضمن أبراجا تشبه تاج محل، بالإضافة إلى ذلك، تم صنع أرضية هذا المنزل المقلد من "Makrana" في ولاية راجاستان، في حين تم تجهيز الأثاث من قبل الحرفيين في مومباي.

المصدر: newsroompost