داعية يرد على داعية بشأن فتوى أثارت جدلا في مصر: "سم قاتل"

وصف الداعية والخطيب في وزارة الأوقاف المصرية خالد الجمل تصريحات وفتاوى الداعية والأكاديمي مبروك عطية بأنها "سم قاتل".

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وقال الجمل عبر صفحته في "فيسبوك" إن "أقل ما توصف به أفعال وفتاوي د. مبروك عطية في الآونة الأخيرة أن فيها سم قاتل... لكل من يقترب منها".

وأشار الجمل إلى عطية بوصفه "من علماء اللغة العربية ويحمل الدكتوراه في تخصصه هذا من جامعة القاهرة، وهو العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر" ليعرب عن أسفه بأن عطية ما زال "يكرر تلك التصرفات والفتاوي المتعلقة بالأسرة عامة وبالنساء خاصة والتي ليست من الدين في شيء، بل وأكثر من ذلك، فهي تلصق بسنة رسول الله ما ليس فيها".

وانتقد الجمل أحدث فتاوى عطية التي يقول فيها إنه "ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية" ويرى فيها أن من تفعل ذلك "جزاؤها جهنم".

فتوى وصفها الجمل بأنها تقلل من حق النساء، واستشهد ببعض الوقائع والأحاديث لتفنيد فتوى عطية.

وختم الجمل بالقول إن "طلب الطلاق أو الخلع هو حق أصيل للزوج أو للزوجة متى شعر أحدهم ببأس وضيق أو عدم القدرة في الاستمرار في الحياة معا، وبما لا يضر معه أحد".

المصدر: RT