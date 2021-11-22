استقبل بقصيدة.. زيارة ولي العهد الأردني لإذاعة القوات المسلحة (صور + فيديو)
استقبال الأمير الحسين في مقر الإذاعة ـ (إذاعة القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي)
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نشرت إذاعة "القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي" تسجيلا مصورا لزيارة نائب الملك وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني إلى مقر الإذاعة حيث استقبل بقصيدة
ونشرت صفحة الإذاعة عبر "فيسبوك" وقائع زيارة الأمير الحسين وحديثه إلى العاملين فيها.
يذكر أن العاهل الأردني عبد الله الثاني أصدر أمرا بترفيع الأمير الحسين إلى رتبة نقيب، في 11 من الشهر الجاري.
المصدر: RT
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