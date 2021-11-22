إيران.. امرأة تقتل زوجها وتدفنه تحت سريرها وزواجها الثاني يكشف خيوط الجريمة

كشف موقع إخباري إيراني سر اختفاء رجل يبلغ من العمر 45 عاما في شيراز، مؤكدا أنه تم القبض على زوجته الثانية بعد اكتشاف جثته المحنطة التي دفنت تحت السرير.

وبحسب موقع "همشهري" الإيراني تعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حيث ذهبت امرأة إلى مكتب استخبارات شيراز وقالت إن شقيقها البالغ من العمر 45 عاما قد اختفى في ظروف غامضة.

وقالت المرأة: "أخي الذي أنجب ولدا من زوجته الأولى، تزوج منذ فترة وعاش مع امرأة تبلغ من العمر 43 عاما، لكن لم ترد أنباء عنه منذ عدة أيام".

وأفادت بأنها عندما ذهبت إلى منزلهم واستجوبت زوجته، ادعت أن شقيقها غادر المنزل ولم يعد.

وبحسب المرأة، فتحت الشرطة تحقيقا للعثور على الرجل المفقود.

وزعمت الزوجة الثانية أنها لا تعرف مصير زوجها ولا تعرف ما حدث له، في الوقت الذي ساورت شكوك ابن الرجل المفقود في زوجة أبيه، مدعيا أنها كانت في خلاف مع والدها وربما تعرف مصيره.

وعلى الرغم من أن الضباط اشتبهوا في المرأة إلا أنهم لم يجدوا أي أدلة على ما إذا كانت متورطة في اختفاء زوجها، علما أن الأمن واصل تحقيقاته للاشتباه عن طريق مراقبة الزوجة الثانية.

وذكر موقع "همشهري" "لقد مر أكثر من عام منذ اختفاء الرجل البالغ من العمر 45 عاما ولم يتم العثور على أي أثر له حتى اكتشف المحققون أن زوجته الثانية تزوجت للتو وتعيش مع شخص آخر".

وأضاف "كان هذا غريبا جدا، لأنه لم يتضح بعد ما الذي حدث للرجل المفقود، ومع ذلك تزوجت زوجته مرة أخرى"، مشيرا إلى أن المحققين اقتنع بأن المرأة البالغة من العمر 43 عاما كانت تعرف سر اختفاء زوجها وقاموا باعتقالها بأمر من المحكمة وكشفوا مقتل زوجها أثناء الاستجواب.

وقالت المتهمة "زوجي كانت مدمنا على المخدرات ولدي مشكلة معه.. لقد أصيب بالمرض بسبب تعاطي المخدرات بكثرة، ولأنني كنت غاضبة منه قمت بحل بعض الحبوب في الماء وعندما استيقظت في الصباح اكتشفت أن زوجتي فارق الحياة".

وأضافت "لأنني كنت خائفة جدا.. لم أكن أعرف ماذا أفعل بجسد زوجي وقررت دفنه هناك".

وتابعت المتهمة: "أحضرت بعض الملح والقماش وقمت بتحنيط الجثة.. ثم رتبت سريرنا وبدأت في الحفر.. ولأن منزلنا عبارة عن فيلا لم يلاحظ أحد ذلك، ثم دفنت جثة زوجي المحنطة تحت السرير".

وأردفت قائلة: "بعد مرور بعض الوقت، عندما شعرت أن الشرطة لم تعد تتابع الأمر، تزوجت من شخص آخر".

وقال العقيد كافوس حبيبي رئيس المخابرات العامة بمحافظة فارس: "بعد الاعترافات المروعة لهذه المرأة توجه رجال المباحث إلى منزل الرجل المفقود وحفروا أرضية غرفة النوم واكتشفوا جثته وسلموه للطب الشرعي".

وتابع: "على الرغم من ادعاء المدعى عليها أنها قتلت زوجها بسبب إدمان المخدرات، إلا أن التحقيقات تبين أن دافعها لهذه الجريمة كان نزاعات عائلية ومالية".

المصدر: موقع "همشهري" الإيراني