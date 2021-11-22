شاهد.. مراسم دفن الفنانة المصرية سهير البابلي (صور)
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شيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي والتي توفيت مساء أمس عن عمر ناهز الـ86 عاما، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
November 22, 2021
وتوافد عدد كبير من أقارب وأصدقاء سهير البابلي في وداعها، قبل مراسم صلاة الجنازة عليها. وحرص عدد من صديقاتها على عمل حلقة من الذكر وقراءة القرآن لها.
ووضعت مجموعة من الورود البيضاء وباقات الزهور في استقبال المشيعين للجثمان، كما وزع بعض أقاربها ماء زمزم وتولوا توزيعه على الحاضرين قبل تلاوة القرآن.
وحضرت نيفين الباقوري الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة، وزوجها الدكتور رضا طعيمة وعدد من المقربين في انتظار تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة.
المصدر: مصراوي
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