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أمير سعودي يهاجم "مشاهير الفلس" ويتحدث عن "إدراج رموز الدولة في عبثهم"

مجتمع

أمير سعودي يهاجم
الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية "هاشتاغ" بعنوان "مشاهير الفلس"، في انتقادهم لبعض المدونين الساعين للشهرة بأي طريقة بما في ذلك انتحال صفة شخصيات شهيرة وتقديم محتوى رديء.

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وأشار الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، تفاعلا مع هذا الحدث، إلى أن "مشاهير الفلس أدرجوا رموز الدولة في عبثهم"، حيث قال في "تويتر": بعض مشاهير الفلس المنحطين لم يجدوا محتوى يقدموه فأصبحوا يدخلوا رموز الدولة في عبثهم ومهاتراتهم التي لا تنتهي، فمحاسبة هؤلاء ضرورية ليكونوا عبرة لغيرهم إلا ولاة أمرنا يا صعاليك السوشل ميديا".

كما تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الـ"هاشتاغ"، إذ قال الإعلامي السعودي محمد محمد آل فيه: "منذ فترة وأنا أتساءل..هل يعقل أن يقوم أحد بمخالفة قيم هذا الوطن ومبادئه من مشاهير الفلس بشكل دوري وجرأة واضحة، ولا يكون هناك موجه له!؟ واليوم فعلا تبين أن بعض سلوكيات هؤلاء المشاهير هي مدفوعة الثمن من قبل جهات معادية لوطننا ، وبطريقة ربما لا يلاحظها أحد!!

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمستشار قانوني خلال مقابلة تلفزيونية، يوضح فيه طريقة عمل بعض "مشاهير الفلس"، لافتا إلى أن العديد منهم "غير سعودي".

المصدر: RT

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