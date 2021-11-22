أمير سعودي يهاجم "مشاهير الفلس" ويتحدث عن "إدراج رموز الدولة في عبثهم"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية "هاشتاغ" بعنوان "مشاهير الفلس"، في انتقادهم لبعض المدونين الساعين للشهرة بأي طريقة بما في ذلك انتحال صفة شخصيات شهيرة وتقديم محتوى رديء.

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وأشار الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، تفاعلا مع هذا الحدث، إلى أن "مشاهير الفلس أدرجوا رموز الدولة في عبثهم"، حيث قال في "تويتر": بعض مشاهير الفلس المنحطين لم يجدوا محتوى يقدموه فأصبحوا يدخلوا رموز الدولة في عبثهم ومهاتراتهم التي لا تنتهي، فمحاسبة هؤلاء ضرورية ليكونوا عبرة لغيرهم إلا ولاة أمرنا يا صعاليك السوشل ميديا".

بعض #مشاهير_الفلس المنحطين لم يجدوا محتوى يقدموه فأصبحوا يدخلوا رموز الدولة في عبثهم ومهاتراتهم التي لا تنتهي فمحاسبة هؤلاء ضرورية ليكونوا عبرة لغيرهم إلا ولاة امرنا يا صعاليك السوشل ميديا — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 21, 2021

كما تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الـ"هاشتاغ"، إذ قال الإعلامي السعودي محمد محمد آل فيه: "منذ فترة وأنا أتساءل..هل يعقل أن يقوم أحد بمخالفة قيم هذا الوطن ومبادئه من مشاهير الفلس بشكل دوري وجرأة واضحة، ولا يكون هناك موجه له!؟ واليوم فعلا تبين أن بعض سلوكيات هؤلاء المشاهير هي مدفوعة الثمن من قبل جهات معادية لوطننا ، وبطريقة ربما لا يلاحظها أحد!!

منذ فترة وأنا أتسائل : هل يعقل أن يقوم أحد بمخالفة قيم هذا الوطن ومبادئه من #مشاهير_الفلس بشكل دوري وجرأة واضحة ، ولايكون هناك موجه له !؟ واليوم فعلاً تبين أن بعض سلوكيات هؤلاء المشاهير هي مدفوعة الثمن من قبل جهات معادية لوطننا ، وبطريقة ربما لايلاحظها أحد !! — محمد آل فـيه (@MohammedAlfei) November 21, 2021

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمستشار قانوني خلال مقابلة تلفزيونية، يوضح فيه طريقة عمل بعض "مشاهير الفلس"، لافتا إلى أن العديد منهم "غير سعودي".

بعض المقيمين ينتحلون جنسيتنا ويغيرون أسمائهم لاسماء عوائل سعوديه

حتى يحصلون على الاعلانات بالتعاون مع موظفين من نفس الجنسات بطريقة غير قانويه.#مشاهير_الفلسpic.twitter.com/AWzaFYt6E7 — ٰ (@0itl_) November 20, 2021

المصدر: RT