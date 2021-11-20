بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة السلة بالولايات المتحدة

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو استعرض فيه مهاراته الرياضية في كرة السلة، في الولايات المتحدة.

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وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرمي الكرة بداية بيده إلى السلة ليسجلها، ومن ثم يركل الكرة نحو السلة لتدخل أيضا، على أنغام أغنيته "نمبر وان".

وأعرب العديد من متابعي رمضان عن إعجابهم بمهارته، وعن محبتهم للفنان.

المصدر: RT