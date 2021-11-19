احتفالا بـ"الحب الحر".. برازيلي يتزوج 9 نساء دفعة واحدة (صور)
Globallookpress
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قرر عارض الأزياء البرازيلي آرثر أورسو الزواج من تسع نساء في حفل زفاف جماعي، للاحتفال "بالحب الحر" والاحتجاج على الزواج التقليدي.
وأقيم حفل الزفاف في كنيسة كاثوليكية في مدينة ساو باولو.
وكان آرثر متزوجا سابقا من Luana Kazaki، حيث كان الزوجان يقضيان شهر عسل معا قبل أن يتفقا على إضافة النساء التسع.
This Brazilian model name— Raj(30% Sassy+classy 40%savage 30%unpredictable) (@SayMyName_Raj) November 18, 2021
Arthur O Urso makes record by marrying 9 women at the same time..
Here In India 1 marriage is too much for a guy aur ye banda 9 shadiya 😂#Marriagepic.twitter.com/C3chpGO7bk
المصدر: وسائل إعلام برازيلية
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