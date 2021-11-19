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احتفالا بـ"الحب الحر".. برازيلي يتزوج 9 نساء دفعة واحدة (صور)

مجتمع

احتفالا بـ
Globallookpress
احتفالا بـ"الحب الحر".. برازيلي يتزوج 9 نساء
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قرر عارض الأزياء البرازيلي آرثر أورسو الزواج من تسع نساء في حفل زفاف جماعي، للاحتفال "بالحب الحر" والاحتجاج على الزواج التقليدي.

وأقيم حفل الزفاف في كنيسة كاثوليكية في مدينة ساو باولو.

وكان آرثر متزوجا سابقا من Luana Kazaki، حيث كان الزوجان يقضيان شهر عسل معا قبل أن يتفقا على إضافة النساء التسع.

المصدر: وسائل إعلام برازيلية

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