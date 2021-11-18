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قرينة السفير الأردني تقيم فعالية خيرية في موسكو

مجتمع

قرينة السفير الأردني تقيم فعالية خيرية في موسكو
RT
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عشية أعياد رأس السنة الجديدة، نظمت السفارة الأردنية بمبادرة من قرينته توبي الشوابكة في موسكو حفل استقبال خيريا.

أقيم معرض في مقر إقامة السفير خالد الشوابكة، حيث يمكن لأي شخص شراء المصنوعات اليدوية، وكذلك الأشياء التقليدية من الأردن وتونس وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا. ويقدم المبلغ فيما بعد لصندوق دعم الأمهات اللواتي فقدن أزواجهن.

قرينة السفير الأردني تقيم فعالية خيرية في موسكو
RT

المصدر: RT

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