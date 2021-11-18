الهند.. نساء يحطمن متجرا للخمور لمنع أزواجهن من الشرب (فيديو)

عارضت بعض النساء في الهند افتتاح متجر للخمور في قريتهن واعتبرن في المتجر أنه سيجلب لهن خراب بيوتهن، وشرعن في تحطيم واجهته ومحتوياته.

وعلى الرغم من معارضة السيدات مرتين من قبل، افتتح المتجر في قرية مسلابورا بمنطقة شيكماغالور.

وحسب وسائل إعلام هندية، ذهبت النسوة في البداية إلى مالكي المتجر للتحدث معهم لإغلاقه لكنهم لم يستجيبوا، ما دفع حوالي 50 سيدة من القرى المجاورة لتحطيمه بمساعدة سكان محليين.

وقالت وسائل الإعلام الهندية إن النسوة اقتحمن المتجر بالقوة وحطمن الطاولات والكراسي والأثاث، لكن زجاجات الخمر تم نقلها قبل الاقتحام.

ويرجع سبب منعهن لفتح متجر الخمور إلى أن أزواجهن سينفقون كل ما يملكون من مال على الخمور، تاركينهن للفقر.

ويشيد القرويون بشجاعة النساء في منع انتشار المشروبات الكحولية في المنطقة، فيما تنظر الشرطة في القضية.

المصدر: وسائل إعلام هندية