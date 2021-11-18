عشرات المصريين يحصلون على جنسيات أجنبية

وافقت وزارة الداخلية المصرية، على منح الجنسية الأجنبية لـ84 مواطنا، حيث أصدرت قرارين بالسماح بمنح 42 مواطنا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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كما أصدرت وزارة الداخلية المصرية، القرارين رقمي 1993 و1997 لسنة 2021، بالسماح لـ42 مواطنا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرر:

يؤذن لكل من الـ21 مواطنا (أولهم محمد رمضان كامل أحمد- وآخرهم خالد أحمد طه حسين الخولي)، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

المصدر: الوطن