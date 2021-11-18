ناشط أردني يرمم طرقات مدينته على نفقته الخاصة

عبر الناشط المجتمعي الأردني، حسام عباس، عن مدى سعادته بردود الفعل حول مبادرته بإصلاح حفر وعيوب العديد من الشوارع في مدينة الزرقاء الأردنية

صرح عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين، بأن "المبادرة هي عمل تطوعي حتى نرمم الطرق من الحفر الخطيرة التي ممكن تسبب خطرا كبيرا على المركبات والأشخاص، وقد بدأت بترميم الحفر ولا زالت مستمرة ونحاول معا تطوير الفكرة والرسالة وتقدير حجم العمل".

وأشار الناشط الأردني أيضا إلى مدى تأثر المواطنين في مدينته بالمبادرة قائلا: "صرت أمشي في الشارع أجد حفر كنت بفكر أعملها أجدها انعملت، الناس صار عندهم الفكرة إنهم يصلحوا بأنفسهم إنهم يجيبوا إسمنت يجيبوا مواد أولية يعملوا فيها صيانة للطرقات وهذا كتير ممتاز إن الفكرة وصلت للناس".

كما تحدث الناشط الأردني عن العقبات التي يواجهها أثناء تنفيذ مبادرته "المشاكل اللي بتواجهني أحيانا هو ضيق الطرقات أنا ما بشتغل أي حفرة مبدأيا وأضطر إني أسكر الشارع لأن خارج استطاعتي إني أمنع سير السيارات فأنا بختار جزئية بسيطة موجودة في جنب الشارع أو وسط الشارع عشان إذا أغلقت الشارع من هذه الجزئية تقدر السيارات تلتف على اليمين أو على اليسار".

وبسؤاله عن تكلفة صيانة عيوب الطرقات قال: "تكلفة إصلاح الحفرة تكون من 5 إلى 10 دنانير ممكن توصل إلى 15 أو 20 إذا كانت كتير كبيرة بدها 3 أو 4 أفراد يشتغلوا عليها".