مصر.. صاحب مصنع يحاول التعدي على "موديل" أجنبية بحيلة ماكرة والأمن يتحرك

قبضت أجهزة الأمن المصرية على صاحب مصنع، حاول التعدي على "موديل" تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بعدما استدرجها بحيلة ماكرة.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتهم يمتلك مصنعا للثياب، وأجرى اتصالا بالموديل المجني عليها، وهي تحمل جنسية أجنبية، عارضا عليها إجراء جلسة تصوير بملابس داخلية "4 قطع".

وأشارت التحقيقات إلى أنه بعدما استدرج صاحب المصنع، الموديل، لشقته في كومباوند دريم لاند، بحجة إجراء جلسة تصوير، حاول المتهم التعدي عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم الهرب، وأبلغت الشرطة، التي تحركت على الفور وقبضت عليه.

هذا واعترف صاحب المصنع المتهم بارتكاب جريمته، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

المصدر: "الوطن"