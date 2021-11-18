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مواطن روسي يزعم استعباده منذ 20 عاما يغادر كازاخستان والسلطات المحلية تنفي تعرضه للعبودية

مجتمع

مواطن روسي يزعم استعباده منذ 20 عاما يغادر كازاخستان والسلطات المحلية تنفي تعرضه للعبودية
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أعلنت سفارة روسيا في نور سلطان أن المواطن الروسي الذي طلب في تسجيل فيديو مساعدة في العودة إلى وطنه بعد 20 عاما من العبودية في كازاخستان، قد غادر إلى موسكو صباح اليوم الخميس.

وقالت السفارة إن "المواطن أليكسي كوتوف سافر برحلة لشركة "إيرفلوت" متجهة إلى موسكو صباح اليوم"، مضيفة أن السفارة قامت بتنظيم مغادرته.

وفي وقت سابق فتحت السلطات الكازاخستانية تحقيقا بعد ظهور رجل في مقطع فيديو، قال إنه مواطن روسي يطلب المساعدة، مؤكدا أنه تم استعباده لمدة 20 سنة في مقاطعة كاراغاندي الكازاخستانية.

وقالت الشرطة الكازاخستانية في بيان لها أن كوتوف "خلال استجوابه بحضور موظفين من القنصلية الروسية أكد أنه كان يعمل طوعا في مزرعة الفلاحين، وكان لديه هاتف جوال كما كان بإمكانه مغادرة المزرعة في أي وقت".

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وأضاف البيان أن كوتوف تراجع عن دعواه بحق صاحب المزرعة، بعد أن أوضح أن "الهدف الوحيد من ندائه المسجل تمثل في العودة إلى أرض وطنه".

من جانبها، أجرت الداخلية الروسية تحريا أيضا بعد ظهور الفيديو لكوتوف، وقالت في بيان لها إن "المعلومات (الواردة في التسجيل) تم تأكيدها بشكل موضوعي"، مضيفة أنه "بفضل الإجراءات التي اتخذت، تم إطلاق سراح المواطن الروسي".

وذكر ميخائيل إيفرايف، حاكم منطقة ياروسلافل الروسية، التي قال كوتوف إنه من مواليدها، أن الرجل انتسب إلى الجيش عام 1997 بنظام التعاقد ليؤدي الخدمة في كازاخستان. وفي عام 1998 كان يفترض أن يعود إلى دياره، لكنه لم يرجع.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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