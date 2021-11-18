جرائم الملاحقة والترصد تتزايد في كوريا الجنوبية بعد سن قانون للتصدي للظاهرة

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الشرطة الكورية الجنوبية أن البلاغات اليومية عن جرائم الملاحقة والترصد زادت عقب تطبيق قانون لمكافحة هذه الظاهرة.

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ونقلت الوكالة عن بيانات الشرطة أن الحصيلة اليومية للشكاوى المقدمة للشرطة بشأن الملاحقة والترصد ارتفعت إلى حوالي 103 حالة منذ أن دخل قانون خاص بمكافحة الملاحقة حيز التنفيذ الشهر الماضي، مقارنة بمعدل يومي بلغ 24 حالة قبل سن القانون.

وفي المجمل قدمت 2.774 شكوى في غضون 4 أسابيع منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 21 أكتوبر، مقارنة بـ 6.939 حالة تم الإبلاغ عنها خلال 10 أشهر تقريبا هذا العام قبل تطبيق القانون.

وينص قانون مكافحة الملاحقة، وهو الأول من نوعه في كوريا الجنوبية على معاقبة الجناة في مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين كان يتم سابقا تصنيف فعل الملاحقة والترصد في القانون الجنائي على أنه جنحة تخضع لغرامة تقل عن 100.000 وون، أي ما يعادل 85 دولارا.

وبموجب هذا القانون، تعتبر "أفعال الاقتراب من الضحية أو متابعتها أو عرقلة طريقها رغما عنها؛ أو انتظار الضحية أو مراقبتها حول مكان إقامتها أو مكان عملها أو دراستها؛ أو إرسال الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو غير المرغوبة عبر البريد أو الهاتف أو شبكات تكنولوجيا المعلومات؛ أو التسبب في القلق أو الخوف من خلال تدمير الأشياء الموضوعة حول منزل الضحية" جميعها فعلا من أفعال الملاحقة.

كما يعد تكرار مثل هذه الأفعال في القانون الجديد، جريمة ملاحقة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة قدرها 30 مليون وون.

ويعطي هذا القانون أيضا للشرطة الحق في اتخاذ تدابير ضد الملاحقة في مرحلة مبكرة، "مثل فرض غرامة قدرها 10 ملايين وون على أولئك الذين ينتهكون الأوامر التقييدية التي تمنع المشتبه بهم المحتملين من الوصول إلى مسافة 100 متر من الضحية، والاتصال بها عبر الإنترنت، إذا كان من المحتمل أن يتكرر الوضع مرة أخرى"

وقال مسؤول بالشرطة في تعليق بهذا الشأن: "من الصعب تصديق أن الغرامة ستمنع جرائم الملاحقة، بالنظر إلى أنها جريمة يتكرر حدوثها واستمرارها".

المصدر: يونهاب