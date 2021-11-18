اثنان من سكان موسكو يربحان شقتين في حملة يانصيب المطعمين

أصبح اثنان من سكان العاصمة الروسية بعد تطعيمهما ضد فيروس كورونا، مالكيْن لشقتين فاخرتين.

وذلك بعد أن جرى السحب الرابع في إطار حملة اليانصيب بعنوان "اللقاح مفتاحك للصحة". وشارك في الحملة 143 270 مواطنا.

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والرابحان هما، أناتولي ألكسيفيتش وإيغور نيكولايفيتش ، وقد تم الإعلان عن هذين الاسمين على الهواء في احد برامج قناة "موسكو - 24" التلفزيونية من قبل ممثل مسرحي وسينمائي معروف، أناتولي كوت .

وقد خصصت حكومة موسكو لإجراء حملة يانصيب المطعمين 10 شقق من غرفة واحدة. وسيجري السحب الخامس للحملة في 24 نوفمبر حيث سيربح واحد من سكان موسكو شقته.

يذكر أن البالغين الروس من سكان موسكو الذين تلقوا المكوّن الأول من لقاح CoViD-19 أو الذين خضعوا لإعادة التطعيم في الفترة ما بين 8 و 14 نوفمبر الجاري يمكن أن يشاركوا في حملة اليانصيب "اللقاح مفتاحك للصحة". وكان من المقرر تطعيمهم في أحد مراكز التطعيم بالعاصمة الروسية. يمكنهم معرفة ما إذا كانوا رابحين بجوائز اليانصيب على موقع القناة التلفزيونية "موسكو 24" أو على بوابة mos.ru الإلكترونية.

المصدر: لايف