 
مباشر

بلدية العامرية الجزائرية: تحرير فتاة اختطفها مجرم خطير من أصحاب السوابق

مجتمع

بلدية العامرية الجزائرية: تحرير فتاة اختطفها مجرم خطير من أصحاب السوابق
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrdr

نجحت سلطات الأمن الجزائرية في دائرة "العامرية" في تحرير فتاة تبلغ من العمر 21 عاما من مجرم خطير كان وراء خطفها، وهو ملاحق لتورطه في عدة قضايا إجرامية.

إقرأ المزيد
الجزائر.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل ضحيتها سيدة إيطالية
الجزائر.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل ضحيتها سيدة إيطالية

وأفاد موقع "النهار" بأن القضية بدأت بشكوى تقدم بها  أحد الأشخاص أمام المصلحة الأمنية عن تعرضه للتهديد بالعنف مع الاعتداء واختطاف فتاة كانت بصحبته من طرف مجرم خطير.

وعلى الفور تحركت ضبطية القضائية، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة "العامرية"، وتم بعد تكثيف البحث والتحري، تحديد مكان تواجد المشتبه به والضحية، ووضعت خطة محكمة أمنية تم بموجبها "تحرير الفتاة، فيما لاذ المشتبه فيه بالفرار فور مشاهدته لقوات الشرطة".

وفي أعقاب التحقيقات المتواصلة التي أدت إلى تشديد الخناق على المختطف، جرى توقيف المشتبه به البالغ من العمر 36 عاما وسط المدينة، حيث نقل إلى مقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية، وتبين للمحققين أن المشتبه به مطلوب لدى العدالة ومتورط في عدة قضايا إجرامية.

وبعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "العامرية"، أحيل على قاضي المثول الفوري، الذي أصدر في حقه أمر إيداع في السجن.

المصدر: النهار

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا