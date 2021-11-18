بلدية العامرية الجزائرية: تحرير فتاة اختطفها مجرم خطير من أصحاب السوابق

نجحت سلطات الأمن الجزائرية في دائرة "العامرية" في تحرير فتاة تبلغ من العمر 21 عاما من مجرم خطير كان وراء خطفها، وهو ملاحق لتورطه في عدة قضايا إجرامية.

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وأفاد موقع "النهار" بأن القضية بدأت بشكوى تقدم بها أحد الأشخاص أمام المصلحة الأمنية عن تعرضه للتهديد بالعنف مع الاعتداء واختطاف فتاة كانت بصحبته من طرف مجرم خطير.

وعلى الفور تحركت ضبطية القضائية، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة "العامرية"، وتم بعد تكثيف البحث والتحري، تحديد مكان تواجد المشتبه به والضحية، ووضعت خطة محكمة أمنية تم بموجبها "تحرير الفتاة، فيما لاذ المشتبه فيه بالفرار فور مشاهدته لقوات الشرطة".

وفي أعقاب التحقيقات المتواصلة التي أدت إلى تشديد الخناق على المختطف، جرى توقيف المشتبه به البالغ من العمر 36 عاما وسط المدينة، حيث نقل إلى مقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية، وتبين للمحققين أن المشتبه به مطلوب لدى العدالة ومتورط في عدة قضايا إجرامية.

وبعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "العامرية"، أحيل على قاضي المثول الفوري، الذي أصدر في حقه أمر إيداع في السجن.

المصدر: النهار