مصر.. الحكم على شاب قتل والدته "بسبب فيديو غير أخلاقي"

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط في مصر شخصا بالسجن المشدد 3 سنوات، لقتله والدته بعد انتشار فيديو يتضمن علاقة منافية للآداب بينها وبين شخص بمركز أبنوب في أسيوط.

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وتعود وقائع القضية إلى انتشار فيديو مناف للآداب بين المجني عليها، وشخص مجهول قام بتصويره أثناء العلاقة ونشره بين الشباب بمركز أبنوب، ما أثار غضب ابنها المتهم، فقام بمواجهة والدته وأقرت بارتكاب هذا الفعل، معللة ذلك بأن هذا الشخص زوجها، ولم تثبت ذلك بوثيقة الزواج، ما دفع الابن لقتلها.

وأعد المتهم خطة التخلص من والدته بمساعدة آخرين، حتى استقر على وضع سم لها في الشراب، وعقد النية على ذلك، وبدأ في تنفيذ مخططه.

وذهب المتهم إلى والدته في غرفتها، ومكث معها بعض الوقت، ودار بينهما حوار حول مقطع الفيديو المنتشر، وعقب ذلك استدرجها إلى الطابق الثاني من المنزل وجاء بكوب من الماء ووضع به ماده سامة وأجبر والدته على تناوله حتى تأكد من مفارقتها للحياة.

المصدر: "الوطن"