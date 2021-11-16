فيلا تاريخية للبيع في روما بنصف مليار يورو

عرضت Villa Boncampagni Ludovisi، المعروفة باسم "فيلا أورورا" التي تقع في العاصمة الإيطالية روما للبيع مقابل نصف مليار يورو.

والعقار الذي تبلغ مساحته 2800 متر مربع شاملة حديقة غناء وبه جدارية السقف الوحيدة المعروفة من أعمال فنان الباروك مايكل أنجلو ميريسي.

والفيلا هي ما بقي من منتجع ريفي أقامه في القرن السادس عشر الكردينال فرانشيسكو ماريا ديل مونتي ثم بيع في وقت لاحق لملاكه الحاليين أسرة لودوفيسي وهم من النبلاء.

وستعرض الفيلا في المزاد يوم 18 يناير المقبل بسعر افتتاحي 471 مليون يورو (535 مليون دولار).

Rome's villa containing the only ceiling mural ever painted by Caravaggio is for sale. It was commissioned by Cardinal Francesco Maria Del Monte in the 16th century to adorn the ceiling in his alchemy laboratory at Casino di Villa Boncompagni Ludovisihttps://t.co/h8822xDirkpic.twitter.com/ksD0mfcXYX — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) October 27, 2021

المصدر: "رويترز"