مزاد فني يحقق أرباحا بأكثر من 676 مليون دولار لتسوية عملية طلاق بارزة

بعد قرابة 3 سنوات على بدء إجراءات الطلاق بين مطور العقارات الأمريكي هاري ماكلو وزوجته، فاق مبيع جزء من مجموعتهما الفنية في مزاد علني، المبلغ المقدر سابقا، محقّقا 676 مليون دولار.

وكانت عرضت مجموعة أولية تضم 35 عملا فنيا للبيع في مزاد علني الاثنين، بينها أعمال للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والأمريكيين آندي وارهول وسي تومبلي.

وقد حققت لوحة تجريدية للرسام مارك روثكو مبلغ 82،5 مليون دولار، فيما بيعت لوحة الرسام جاكسون بولوك "الرقم 17،1951" بـ61 مليون دولار، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا لأعمال هذا الرسام الفنية.

وأشارت التوقعات إلى أن مبيع هذه الأعمال سيحقق بالمجمل أكثر من 600 مليون دولار، وهو "أعلى تقدير تم وضعه على الإطلاق على أي مجموعة يتم طرحها في المزاد"، وفقا لدار "سوزبي".

وكان الثنائي ماكلو تزوجا في مطلع العشرين من عمرهما، خلال عام 1959. ومنذ ذلك الحين، راكما أصولهما الكبيرة معا، وبينها منزل قدره 72 مليون دولار، ويخت فاخر، بالإضافة إلى العديد من الممتلكات التجارية، كما شرعا بإنشاء مجموعتهما الفنية بعد فترة وجيزة من زواجهما.

وكان قاض في المحكمة العليا لولاية نيويورك أوعز إلى الزوجين، خلال جلسات إجراءات الطلاق عام 2018، ببيع 65 عملا فنيا من مجموعتهما وتقسيم مردودها مناصفة بينهما. وبعدها وظف الثنائي ماكلو خبراء عدة أعطوهما تقديرات مالية مختلفة لبعض الأعمال الفنية.

المصدر: CNN