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تداول مقطع فيديو لتصريحات وزير الطاقة السعودي حول تلاحم "أوبك+" والثناء على العلاقة مع الإمارات

مجتمع

تداول مقطع فيديو لتصريحات وزير الطاقة السعودي حول تلاحم
Reuters AHMED YOSRI
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول مجموعة "أوبك +" والجهود التي تبذلها.

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وتداول العديد من النشطاء تصريحات وزير الطاقة السعودي، الذي قال: "لا يمكنني التفكير في مكان آخر على كوكب الأرض اليوم يجب أن نحتفل به بتلاحم "أوبك+" غير هذا الحدث (معرض أديبك) وهذه الدولة (يقصد الامارات)..الـ 23 دولة قامت بمسؤولية اتجاه الأسواق..أروني أي مجموعة قامت بما قمنا به، حتى البنوك المركزية، نحن نتحدث عن الاستقرار، الاستدامة، القدرة على التنبؤ، والشفافية".

وعلق أحدهم قائلا: "الخلاصة بأن العلاقة بين السعودية والإمارات أكبر وأعمق بكثير مما يفسره البعض"، فيما أثنى آخر على هذا التصريح.

المصدر: RT

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