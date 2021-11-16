بعد انتشار خبز دخولها القفص الذهبي.. الراقصة دينا تسأل "هو في عروسة من غير عريس؟"

كشفت الفنانة، الراقصة المصرية دينا، سبب نشرها صورا مرتدية فيها فستان زفاف، نافية دخولها القفص الذهبي، بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبعد تلقيها سيلا من التهاني من الوسط الفني وانتشار شائعة زواجها، قالت الفنانة دينا في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية، إن فرحة الناس بنبأ الزواج المزعوم جعلتها تشعر بالتفاؤل. وسألت "مش عارفة الإشاعة دي طلعت ازاي ومفيش عريس في الصور؟".

وأضافت: "أدركت حجم الضجة المثارة بشأن الصور، صباح الإثنين، لأنني كنت مشغولة بتصوير دوري في مسلسل "نقل عام"، حيث فوجئت برسائل مباركة من المقربين مني، رغم وجودي معهم قبل ليلة واحدة، فضلا عن رسائل تهنئة من زملائي في الوسط الفني، وحرصت على توضيح الحقيقة لهم عبر واتساب".

وردا على سؤال حول توقعها لتصدر تريند محرك البحث "غوغل" بعد ساعات من تداول هذه الصور على نطاق واسع، قالت: "كنت متوقعة أن تثير الصور إعجاب الناس، ولكني لم أتوقع أن تثار شائعة بشأن زواجي، لأن مفيش عروسة من غير عريس، ولكنها فأل خير".

وفي سياق مختلف، كشفت دينا عن تجسيدها لدور زوجة الفنان محمود حميدة ضمن أحداث مسلسلها الجديد "نقل عام" الذي انطلق تصويره، قبل أيام داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة، ويشاركها البطولة كل من سوسن بدر، ريم البارودي، مريهان حسين، نور خالد النبوي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، عابد عناني، وهو من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب.

المصدر: "الوطن نيوز"