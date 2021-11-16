تونس..مقطع فيديو لأطفال يرددون أغنية تتغنى بالرئيس قيس سعيد يثير جدلا واسعا (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي بالوسط التونسي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأطفال في ناد للموسيقى وهم يرددون أغنية تتغنى بالرئيس التونسي، قيس سعيد، مما أثار جدلا واسعا.

إقرأ المزيد

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين في تونس، أن هذا المقطع يعد "إقحاما للأطفال في المعارك السياسية"، حيث لقي انتقادات عدة.

من جانبه، أعاد الناشط السياسي، عبد الوهاب الهاني، نشر هذا المقطع، معلقا عليه بالقول: "عيب في حق الديمقراطية وجريمة في حق الطفولة أن يتم توظيف براءة الأطفال في كورال دعائي فج لتدمير قيم المواطنة والجمهورية لدى الناشئة عبر ترسيخ الشخصنة ودكتاتورية الفرد..على مندوب وجمعيات حماية الطفولة شجب هذا الصنيع المختلف والانتهاك الجسيم لبراءة وحياد الأطفال".

وأضاف: "على وزير التربية ووزيرة المرأة والطفولة معاقبة صاحب الكورال، صاحب الأفكار الهدامة للطفولة وللديمقراطية..وعلى رئيس الجمهورية التبرؤ رسميا وعلنيا ممن يريدون ان يصنعوا منه صنما ودكتاتورا والانتكاس بتونس إلى الشخصنة المقيتة، التي لا تليق بتونس القرن الحادي والعشرين".

في حين قال الناشط بالمجتمع المدني، عمار الجماعي، تعليقا على هذا المقطع بعد إعادة نشره: "أين أنتم.. من تدعون الدفاع عن انتهاك الطفولة بشعارات الحرية؟"

المصدر: RT