مصر..شاب يسكب البنزين على زميله سائق الـ"توك توك" ويحرقه

شهدت منطقة السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، واقعة بشعة، حيث قام شاب بإحراق زميله وسط الشارع نتيجة خلافات مالية.

إقرأ المزيد

وفي تفاصيل هذه الحادثة، كشفت تحريات الأمن المصري قيام الشاب "ح.ك" بإحراق زميله، وهو سائق "توك توك" يدعى "ع.ط"، وذلك بعد أن اقترض المجنى عليه 3 آلاف جنيه من المتهم لإجراء إصلاحات في "التوك توك" الذي يملكه، لكن المجنى عليه لم يرد المبلغ في الموعد المتفق عليه، فقابل المتهم المجنى عليه وطلب منه سداد المبلغ، ثم هدده في حال استمر في مماطلته، وإثر عدم تمكن المجني عليه من السداد، وخلال سيره بالتوك توك في شارع بمنطقة السلام، اعترض المتهم طريقه وطلب منه النزول لحل الخلاف بينهما، وعندما نزل أخرج المتهم زجاجة بنزين من ملابسه وأشعل النار فيه بعود كبريت ثم فر هاربا.

في حين تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته زجاجة تحوي كمية من البنزين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

المصدر: "الوطن"