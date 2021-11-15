سوريا.. مقتل شاب بانفجار قنبلة يدوية أثناء مشاجرة في حمص

قتل شاب في مدينة حمص السورية بعد إصابته بشظايا قنبلة يدوية رماها أحد الأشخاص أثناء مشاجرة في حي العباسية بالمدينة وسط سوريا.

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وذكرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية محلية أن الشاب (23 عاما) أسعف إلى المشفى لكنه فارق الحياة هناك.

يذكر أن حوادث استخدام القنابل اليدوية تزايدت مؤخرا في سوريا، وكان آخرها مقتل محام مع شخصين آخرين، وجرح 11 شخصا بتفجير قنبلة أمام القصر العدلي في طرطوس.

المصدر: وسائل إعلام سورية