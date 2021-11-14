بلغاريا.. أكلت وثيقة تصويتها فحيرت لجنة الانتخابات!

وضعت مواطنة بلغارية لجنة الانتخابات في بلغاريا في حيرة من أمرها، بأكلها ورقة توثق مشاركتها في عملية التصويت الآلي، حسبما أفاد التلفزيون البلغاري الوطني اليوم الأحد.

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ونقل التلفزيون عن سنيجينا أنغيلوفا، رئيسة إحدى اللجان الانتخابية المحلية في العاصمة صوفيا، أن امرأة بالغة 74 عاما من عمرها استخدمت جهازا للتصويت الآلي، لكنها بعد تلقيها وثيقة تثبت الإدلاء بصوتها غيرت رأيها وطلبت إذنا بمعاودة التصويت.

وحيث أن اللجنة لم تسمح لها بذلك فقد رفضت الناخبة تسليم الوثيقة لها كما تتطلبه القواعد، بل أكلت الورقة أمام أعين أعضاء اللجنة.

وصرحت أنغيلوفا بأن الحادث غير المسبوق حير زملاءها جميعهم، لكن اللجنة الأعلى درجة قالت لها إن على أعضاء لجنتها تسجيل كون الوثيقة مأكولة بشكل رسمي، ووضع تواقيعهم تأكيدا على ذلك.

ونشرت القناة التلفزيونية صورا تظهر سجلا لوثائق التصويت وكتبت فيه جملة "هذه الوثيقة تم أكلها" وتحتها تواقيع أعضاء اللجنة الانتخابية.

وشهدت بلغاريا اليوم الأحد الانتخابات البرلمانية، وهي الثالثة منذ بداية العام الجاري، وكذلك انتخابات رئيس الدولة.

المصدر: "نوفوستي"