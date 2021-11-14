"الفاشينيستا" السعودية بدور البراهيم تثير الجدل بمقطع فيديو بعد عملية نحت جسمها (فيديو)

نشرت "الفاشينيستا" السعودية، بدور البراهيم، مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية نحت جسمها، أثار جدلا واسعا.

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وعلقت "الفاشينيستا" ​بدور البراهيم​ على مقطع الفيديو قائلة: "أول شيء اذكروا الله على النتيجة اللي ما صار لها إلا شهر ونص، ولسى ما كملت الشهرين، وبالأصل النتيجة تطلع من ثلاث شهور الى ستة شهور..اللي يقول فوتو ومدري إيش أقول استريحو بس اذكرو الله".

في حين انتقد العديد من المتابعين بدور على هذا المقطع، واعترضوا على تعليقها، فيما كتب البعض الآخر تعليقات "ساخرة"، حول عمليات التجميل.

تجدر الإشارة إلى أن بدور البراهيم نالت شهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بمجال الموضة وتطبيق المكياج ومواكبة صيحات الموضة وحصدت العديد من المتابعين على صفحتها.

المصدر: RT