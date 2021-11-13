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لبنان..مشاهد مروعة وصادمة في مركز للعناية بأصحاب الأمراض العقلية والعصبية والسلطات تتحرك (فيديوهات)

مجتمع

لبنان..مشاهد مروعة وصادمة في مركز للعناية بأصحاب الأمراض العقلية والعصبية والسلطات تتحرك (فيديوهات)
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بعد تداول مقاطع فيديو صادمة التقطت بمركز سانتا ماريا للأمراض العقلية والعصبية في لبنان، حيث جرى فيها الكشف عن الظروف غير الإنسانية التي يعيش المرضى بظلها، تحركت السلطات اللبنانية.

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وعلى إثر هذه المقاطع المروعة، زار وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، مركز سانتا ماريا للعناية الصحية في عنايا، وجال فيه برفقة وزير الشؤون الاجتماعية،  هيكتور الحجار، حيث أعلن الأبيض أن "العمل سيبدأ على معالجة أوضاع المركز وتأهيله".

وأضاف: "كل المراكز الصحية بحاجة إلى الدعم، وقد اتفقنا مع وزير الشؤون الاجتماعية على نقل المرضى من المركز. الوضع هنا غير مقبول وسنقوم بعمليات التأهيل بأسرع وقت ممكن، قبل أن يعود المركز لاستقبال المرضى". 

وكان الناشط اللبناني في مواقع التواصل الاجتماعي، أبو الفضل شومان، قد نشر عبر حسابه في "تويتر"، مشاهد صادمة تظهر حجم الإهمال والحياة الصعبة التي يعيشها مرضى ومسني مركز سانتا ماريا.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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