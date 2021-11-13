لبنان..مشاهد مروعة وصادمة في مركز للعناية بأصحاب الأمراض العقلية والعصبية والسلطات تتحرك (فيديوهات)

بعد تداول مقاطع فيديو صادمة التقطت بمركز سانتا ماريا للأمراض العقلية والعصبية في لبنان، حيث جرى فيها الكشف عن الظروف غير الإنسانية التي يعيش المرضى بظلها، تحركت السلطات اللبنانية.

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وعلى إثر هذه المقاطع المروعة، زار وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، مركز سانتا ماريا للعناية الصحية في عنايا، وجال فيه برفقة وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور الحجار، حيث أعلن الأبيض أن "العمل سيبدأ على معالجة أوضاع المركز وتأهيله".

وأضاف: "كل المراكز الصحية بحاجة إلى الدعم، وقد اتفقنا مع وزير الشؤون الاجتماعية على نقل المرضى من المركز. الوضع هنا غير مقبول وسنقوم بعمليات التأهيل بأسرع وقت ممكن، قبل أن يعود المركز لاستقبال المرضى".

وكان الناشط اللبناني في مواقع التواصل الاجتماعي، أبو الفضل شومان، قد نشر عبر حسابه في "تويتر"، مشاهد صادمة تظهر حجم الإهمال والحياة الصعبة التي يعيشها مرضى ومسني مركز سانتا ماريا.





فيديو رقم ١

مركز "السانتا ماريا" #عنايا لرعاية مرضى الامراض العقلية والعصبية..

٧٠ مريض يعانون من سوء التغذية، توفى كذا حدا بالفترة الاخيرة لهذا السبب



هيدا المريض مربوط بالتخت بالحبل وشوفوا قديش ضعيف.

يجب على وزارة الصحة التحرك بأسرع وقت، اليوم قبل الغد، المركز في ٧٠ هيكل عظمي. pic.twitter.com/qKQDqYpihl — ابو الفضل شومان #موقوفو_الامارات 🇱🇧 (@afif_shoman_a) November 12, 2021

فيديو رقم ٣



مستشفى "السانتا ماريا" #عنايا



المشهد بهيدا الفيديو فظيع، شوفو كيف الحمامات وغرف النوم وفرش التخوت وانتو احكمو بأنفسكم.. pic.twitter.com/76PmHJHqfI — ابو الفضل شومان #موقوفو_الامارات 🇱🇧 (@afif_shoman_a) November 12, 2021

فيديو رقم ٢



مركز "السانتا ماريا" عنايا



الخبز معفن

المطبخ كتير وسخ

الطناجر وسخة

الحشرات معبية المكان

اهتمام بالنظافة وبنوعية الاكل صفر.



منشن لوزير الصحة pic.twitter.com/AUqrybGGNe — ابو الفضل شومان #موقوفو_الامارات 🇱🇧 (@afif_shoman_a) November 12, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية