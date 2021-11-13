مصر..وزارة الصحة تنشر معلومات عن أعراض وماهية فيروس منتشر بصورة كبيرة بين الأطفال

نشرت وزارة الصحة المصرية على حسابها في "فيسبوك"، "معلومات توعوية عن أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، محذرة من أنه في حالة ازدياد شدة الأعراض، يجب التوجه إلى الطبيب.

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وكشفت الوزارة أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي ( RSV )، التي "عادة ما تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس RSV في غضون 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة".

وتشمل أعراض العدوى بحسب وزارة الصحة المصرية:

- سيلان الأنف.

-السعال.

- قلة الشهية.

-العطس.

-الحمى.

- الصـفير".

وأشار الوزارة إلى أن "هذه الأعراض تظهر عادة على مراحل وليـس كلها مرة واحـدة، وأنه عند الأطفال الصغار جدا المصابين بفيروس "RSV"، قد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس".

وشرحت الصحة المصرية بأن "فيروس الجهاز التنفسي المخلوي ( RSV ) هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد، وهو من أشهر الفيروسات التي تسبب أعراض تنفسية في جميع دول العالم، ومنها مصر وقت تغير الفصول".

ولفتت إلى أن "معظم الأشخاص يتعافون منه في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن يمكن أن يكون خطيرا خاصة عـنـد الرضع وكبار السن"، موضحة أنه "هو السـبب الأكثر شيوعا لالتهاب القصيبات(الـتهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة) والالتهاب الرئوي (عدوى الرئتين ) عند الأطفال الذين تقل أعمارهـم عـن سنة واحدة".

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن الوزارة أصدرت هذه التعليمات إثر انتشار الفيروس بصورة كبيرة بين الأطفال صغار السن وخاصة الأطفال الرضع الذين يقل عمرهم عن سنتين، وسط مخاوف الأمهات.

المصدر: "الوطن" + RT