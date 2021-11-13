محاكمة نجم مصري بتهمة محاولة اغتصاب 7 فتيات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq5j
تنظر محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، في أولى جلساتها بقضية الفنان شادي نبيل، المتهم بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.
وشادي نبيل سليمان خلف (42 سنة) ممثل ومدرب تمثيل باستوديو، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.