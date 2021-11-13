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بالفيديو.. الفنانة نادين نجيم تتحدث عن طلاقها وما بعده وتكشف تفاصيل عن لحظاتها مع انفجار مرفأ بيروت

مجتمع

بالفيديو.. الفنانة نادين نجيم تتحدث عن طلاقها وما بعده وتكشف تفاصيل عن لحظاتها مع انفجار مرفأ بيروت
الفنانة اللبنانية، نادين نجيم
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كشفت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، عن تفاصيل حياتها وتعاملها مع "الطلاق"، مؤكدة أنها "حاربت من أجل أولادها".

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وفي مقابلة عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، قالت نادين نجيم: "آخر همي الشهرة والنجومية.. أنا حاربت من أجل أولادي، واليوم أنا ساكتة عن الحق والحقيقة ليس لأنني ضعيفة بل لأنني أحب أولادي"، مضيفة: "من يحاربوني هم الضعفاء، والضعيف هو الذي يحارب، وآخر همي أن أرد على الشائعات، بل أريد ان أعيش بسعادة مع أولادي..غصبا عن الكل".

وأضافت النجمة اللبنانية قائلة: "أنا أجتهد من أجل أولادي وأؤسس مستقبلي من أجل أولادي، ومن يريد الكلام فليتكلم.. والحكي ليس عليه جمرك".

وأكملت: "أكيد ببعض الأوقات يمكن ببكي لحالي، بتدايق وبعصب وبقول هلأ بدي اطلع ما خلي شي وقول الحقيقة، بس لما إرجع أفكر وشوفن هيك حواليي بقول لشو؟ أنا مستعدة "مسح أغلاطهم فيي"، وأحمل الثقل وأغلاطهم على ضهري..المهم ولادي بس يكبروا ما يقولوا أمي حكيت أو قالت أو بهدلت".

وعن انفجار مرفأ بيروت، حيث كانت الفنانة اللبنانية "تصور الحريق على المرفأ لشقيقتها التي كانت ستقوم بزيارتها، لحظة وقوع الحادث"، أوضحت قائلة: "لحظة انفجار بيروت ارتطم رأسي بالزجاج وفقدت وعيي.. وعندما استيقظت وغادرت المنزل كنت أدعو الله ألا أفقد نظري".

المصدر: RT

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