 
مباشر

مصر..مسؤول صحي يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد (صور)

مجتمع

مصر..مسؤول صحي يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد (صور)
مسؤول صحي مصري يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq4z

في جولة مفاجئة بمستشفيات محافظة بورسعيد المصرية للتأكد من سير العمل ومتابعة جودة التعامل مع المرضى، تنكر مصطفى شعبان، مدير الفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية بجلباب وعباءة سوداء.

إقرأ المزيد
مصر.. حبس امرأة وعشيقها بتهمة
مصر.. حبس امرأة وعشيقها بتهمة "دفن الزوج حيا" في الدقهلية

وتنكر إلى جانب مدير فرع "بورسعيد" بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من الطبيب جمال عبدالحميد، مدير مكتب مدير الفرع ومسؤول الاتصال السياسي، في زي جلباب أبيض، وكذلك أحد العاملين بفرع الهيئة في المحافظة.

مصر..مسؤول صحي يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد (صور)

هذا وأصدر مصطفى شعبان قرارا يقضي بمكافأة بعض العاملين ممن أدوا العمل على أكمل وجه ومعاقبة آخرين لمن تبين تقصيرهم في العمل.

مصر..مسؤول صحي يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد (صور)
مصر..مسؤول صحي يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد (صور)

المصدر: "المصري اليوم"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا