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السعودية.. الجهات المختصة تلقي القبض على مواطن يحمل الحشيش في سيارته

مجتمع

السعودية.. الجهات المختصة تلقي القبض على مواطن يحمل الحشيش في سيارته
Reuters
العاصمة السعودية الرياض
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ألقت الجهات المختصة في محافظة العيدابي السعودية، القبض على مواطن كان يحمل 19 كيلوغراما من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة كان يقودها.

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وفي تفاصيل الواقعة، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت 19 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المصدر: واس

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