الكشف عن حيثيات جديدة في قضية مقتل مديرة التصوير عن طريق الخطأ على يد الممثل آليك بالدوين

قالت المدعية العامة الأمريكية التي تحقق في إطلاق النار الذي وقع في موقع تصوير فيلم "راست"، وأدى إلى مقتل مديرة التصوير، غالينا هاتشينز، إنها تعرف من قام بتحميل المسدس بالرصاصات.

وأكدت ماري كارماك ألتويس، في تصريح لبرنامج Good Morning America، أنها تعرف من قام بتحميل المسدس الذي أطلق منه الممثل آليك بالدوين النار عن طريق الخطأ، لكنها رفضت التعليق أكثر على هذا الموضوع.

ودحضت ألتويس مزاعم التخريب من قبل أحد أفراد الطاقم "الساخطين".

والأسبوع الماضي، زعمت محامية شركة Rust armourer هانا غوتيريس ريد، أن شخصا ما قد وضع رصاصات حية في صندوق الرصاصات الوهمية (الخلبية) بهدف "تخريب" عملية تصوير الفيلم.

وأطلق بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه Rust في 21 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتهامات محتملة.

المصدر: "الإندبندنت"