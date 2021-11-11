مصر.. طليقة الفنان مصطفى فهمي اللبنانية تنشر شريط فيديو صادما من شقة الزوجية

نشرت الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، فيديو وصفه البعض بالصادم من داخل شقتها، بعد طلاقها من الفنان المصري.

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وكشفت فاتن موسى في الفيديو اختفاء مقتنياتها الشخصية قائلة: "مفضيلي كل الإكسسوارات تبعي، وكل الأشياء الخاصة، ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره".

وتابعت : "أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده خدته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط".

وقالت الإعلامية فاتن موسى، خلال المنشور: "أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محامية إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه، وذلك لحين استرجاع واسترداد كل متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيها مهري غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقا لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية".

المصدر: هن