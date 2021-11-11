كوريا الجنوبية.. السجن 22 عاما لامرأة قتلت ابنتها بسبب خلاف مع شريكها

حكمت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالسجن 22 عاما على امرأة أدينت بقتل ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، لخلاف مع شريكها المقيم معها .

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وتم القبض على المرأة التي لم يكشف عن اسمها، في وقت مبكر من هذا العام لقتل ابنتها، في منزلهما في إنتشون، بغرب سيئول، عن طريق سد أنفها وفمها، في 8 يناير.

وأبلغت المرأة الشرطة بحسب التحقيقات، أنها ارتكبت جريمة قتل بعد أن غضبت لأن شريكها لم يمتثل لطلبها للحصول على دعم مالي ولا يحب سوى ابنتهما كثيرا.

وكانت محكمة محلية، قد حكمت على المرأة بالسجن 25 عاما في مايو، لكن محكمة سيئول العليا خففت الحكم إلى 22 عاما مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية.

المصدر: يونهاب