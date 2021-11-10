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بينها دولتان عربيتان.. أكثر من 30 دولة لم تتحرك لوضع أي قوانين لمنع التدخين أو مكافحته

مجتمع

بينها دولتان عربيتان.. أكثر من 30 دولة لم تتحرك لوضع أي قوانين لمنع التدخين أو مكافحته
Gettyimages.ru
التدخين
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 31 دولة لم تتحرك لوضع أي قوانين خاصة أو غرامات لمكافحة التدخين في الأماكن العامة، ولم تتبنّ إرشادات خاصة تضبط بيع التبغ في المحال والمقاهي وغيرها.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنها حدثتها في 2021، ولكنها تعود في الأصل إلى عام 2018، فإن معظم هذه الدول تقع في القارة الإفريقية.

وتشمل القائمة تونس، والسودان، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وجزر الباهامز، وبيلاروس، وجزيرة بليز، والبوسنة والهرسك، وبوستوانا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وساحل العاج، والدومنيكان، وغينيا الاستوائية، وإريتيريا، وإسواتيني، وغرينادا، وغينيا بيساو، وهاييتي، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، وماليزيا، ومالي، ونيجيريا، ورواندا، وسيراليون، والصومال، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان.

المصدر: وكالات

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