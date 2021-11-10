مصر.. القبض على سائق "الميكروباص" المتهم بالتحرش بـ"فتاة المعادي"

تمكنت السلطات المصرية من القبض على سائق "الميكروباص" المتهم بواقعة التحرش المتعلقة بـ"فتاة المعادي"، التي نشرت مقطع فيديو التحرش في "فيسبوك".

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وفي بيان لها حول هذه الواقعة، قالت وزارة الداخلية إنه "بفحص فيديو تحرش الفتاة التي حررت محضر بقسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة بعد تعرضها للتحرش الجنسي من قائد سيارة ميكروباص أثناء استقلالها السيارة بالكرسي المجاور له، تم القبض على المتهم المقيم بمنطقة الصف في الجيزة، وحال استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة التحرش الجنسي بالمجني عليها".

هذ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وطالبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة؟

تجدر الإئشارة إلى أن طالبة جامعية كانت قد نشرت في فيسبوك" مقطع فيديو أمس الاول، وكتبت: "أنا كنت راكبة ميكروباص في طريقي من موقف الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، وفي طريقي للتجمع ومكنش فيه غير مكانين في السيارة غير جنب السائق، ركبت، وفي بنت جنبي بجوار الباب، وفي الطريق حاسيت بشئ يلمس رجلي، فتراجعت للخلف، وفي الاول كنت مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش".

وأضافت: "السائق كان مصمم يتحرش تاني لحد فقررت أصوره بتليفوني لآخد حقي بشكل قانوني، خاصة وأن إيده كانت مش ثابتة طول الطريق عاوز يلمس أي حتة في جسمي وخلاص، وقبل نهاية الطريق كله نزل وأنا بنزل من السيارة، لاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي وقالي..يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، فقاومته ونطيت من الميكروباص، وصورته هو ورقم العربية".

المصدر: "المصري اليوم"