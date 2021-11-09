بالفيديو.. قس يحيّد مسلحا هدد المصلين في قداس الأحد

نجح قس في ناشفيل الأمريكية في دفع مسلح وطرحه أرضا، بعد أن أشهر مسدسه وشرع في تهديد المصلين في قداس يوم الأحد.

وأظهر فيديو للقس إيزيكيل نديكومانا وهو يصلي مع أبناء أبرشية كنيسة العنصرة في ناشفيل، عندما اقترب رجل من المذبح ووجه مسدسه نحو المصلين.

فما كان من القس إلا أن قفز على الرجل وطرحه أرضا، وبمساعدة المصلين تم نزع المسدس من يد المهاجم وتثبيته حتى وصول الشرطة.

وتعرفت الشرطة على المسلح وتبين أنه دزير باغاندا (26 عاما) من أرباب السوابق وملاحق بـ12 جريمة.

المصدر: abc news