الكويت.. رجل يصطاد حمام الشوارع بالشباك "ليبيعها للمطاعم" وجدل في مواقع التواصل (فيديو)

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم باصطياد حمام الشوارع.

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وأشارت "المجلس" إلى أن هذا الرجل يصطاد حمام الشوارع "ليبيعها للمطاعم".

وأثار هذا المقطع جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "قلة أدب"، وأضاف آخر: "الحبيب ليلحين ما صادوه على حد علمي .. إنت شلون عرفت يبيع الحمام على المطاعم".

الحبيب ليلحين ما صادوه على حد علمي .. إنت شلون عرفت يبيع الحمام على المطاعم 😏 https://t.co/76lQneLX62 — Bu.7aider 🇰🇼 (@H_S_Majeki) November 9, 2021

المصدر: "المجلس"