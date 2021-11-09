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الكويت.. رجل يصطاد حمام الشوارع بالشباك "ليبيعها للمطاعم" وجدل في مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

الكويت.. رجل يصطاد حمام الشوارع بالشباك
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نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم باصطياد حمام الشوارع.

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وأشارت "المجلس" إلى أن هذا الرجل يصطاد حمام الشوارع "ليبيعها للمطاعم".

وأثار هذا المقطع جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "قلة أدب"، وأضاف آخر: "الحبيب ليلحين ما صادوه على حد علمي .. إنت شلون عرفت يبيع الحمام على المطاعم".

المصدر: "المجلس"

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