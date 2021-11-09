الكويت.. رجل يصطاد حمام الشوارع بالشباك "ليبيعها للمطاعم" وجدل في مواقع التواصل (فيديو)
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نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم باصطياد حمام الشوارع.
وأشارت "المجلس" إلى أن هذا الرجل يصطاد حمام الشوارع "ليبيعها للمطاعم".
وأثار هذا المقطع جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "قلة أدب"، وأضاف آخر: "الحبيب ليلحين ما صادوه على حد علمي .. إنت شلون عرفت يبيع الحمام على المطاعم".
قلة ادب https://t.co/jDviu4ojvX— Ali 🤡 (@Ali11729489821) November 9, 2021
الحبيب ليلحين ما صادوه على حد علمي .. إنت شلون عرفت يبيع الحمام على المطاعم 😏 https://t.co/76lQneLX62— Bu.7aider 🇰🇼 (@H_S_Majeki) November 9, 2021
المصدر: "المجلس"
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