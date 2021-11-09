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تفاعل كبير مع مقطع فيديو نادر للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يتحدث فيه عن أخيه الراحل الملك فهد

مجتمع

تفاعل كبير مع مقطع فيديو نادر للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يتحدث فيه عن أخيه الراحل الملك فهد
الملك السعودي الراحل فهد عبد العزيز
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تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو نادر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفيه صوت الملك وهو يتحدث بمحبة ووفاء عن أخيه الراحل، الملك فهد.

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ونشرت صفحة فهد بن عبد العزيز على حسابها في "تويتر" هذا المقطع، وعلقت قائلة: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأطال في عمره.. متحدثا عن أخيه الملك فهد رحمه الله، محبه جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء".

ويظهر الفيديو الملكين سويا، فيما يسمع كلمة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وهو يقول إن الملك: "فهد كان والدي الثاني..وأنتم إخواني وأبنائي على كل حال..وأعتز بأني واحد من أبناء الملك فهد".

واحتفى السعوديون أمس الاثنين، بالذكرى السابعة لتولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 3 ربيع الثاني 1436هجري (الموافق في 23 يناير يومها) ومبايعته ملكا للبلاد، كسابع ملوك المملكة بعد إعلان توحيدها عام 1932.

المصدر: RT

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