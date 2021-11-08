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الفنان المصري تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا (فيديو)

مجتمع

الفنان المصري تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا (فيديو)
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كشف الفنان المصري تامر حسني عن مفاجأته التي قدمها لعروسين خلال حفل زفافهما في ولاية لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ونشر حسني، عبر حسابه على "فيسبوك"، فيديو يرصد المفاجأة التي قام بها، وعلق على الفيديو قائلا: "نادين وديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في أمريكا لوس أنچلوس.. حقيقي كان من أجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقة معايا، وعاملة مفاجأة ليهم من غير ما يعرفوا، وفهِّمتهم اني مش هاجي ومش فاضي، وهُمَّه أصلاً كانوا حاطِّين أغنيتي (مايحرمنيش منك) لرقصتهم الأولى، وماكانوش متخيلين اني موجود، لحد ما دخلت فاجئتهم".

وأضاف قائلاً : "وزي ما انتو شايفين فرحتهم جميلة قد إيه، وفعلاً غالية عندي أوي.. عايز اقولهم حبكم ليّا أثّر فيّا أوي طول الفرح، وانا كمان حبيتكم جداً انتو وكل ضيوفكم اللي بيحبوكو.. بجد شكراً للي نظموا الخطة الجميلة دي، وأولهم والدة العريس الجميلة وتامر يحيى ومحمد شمس وربيع رضا وهاني هانز وميرنا".

المصدر: RT

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