خبيرة الأبراج ماغي فرح تكشف عن تعرضها للسرقة بمئات آلاف الدولارات (فيديو)

كشفت الإعلامية وخبيرة الأبراج اللبنانية، ماغي فرح، عن خيبة تعرضت لها من قبل صديقتها المقربة، مشيرة إلى أن صديقتها، وهي محامية، "سرقت منها مئات آلاف الدولارات".

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وعبر برنامج "شو القصة"، أوضحت ماغي فرح تفاصيل هذه "السرقة"، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية ضد صديقتها، وبكت كثيرا حين قامت بذلك.

وقالت ماغي: "تعرضت لخيبة من صديقة كنت اعتبرها أعز من روحي وكنت أقول لها انها أعز من أختي..تعرفت عليها أواخر العام 1988، وكانت تقف إلى جانبي دائما وكانت تعيش في منزلنا وسلمتها كل شيء لأنني كنت أثق بها".

وأضافت: "أنا لا أعرف الذهاب إلى المصارف ولا أحب التعامل بالمال، وكل ما يصلني من شيكات كنت أسلمها إياها لكي تضعها في مصرفين أتعامل معهما، لكونها محامية أيضا، واكتشفت العام الماضي انها سرقت كل أموالي تقريبا من المصرفين، بموجب توكيل أعطيتها إياه، وسرقت أموالي التي جمعتها خلال 40 سنة من العمل، وكانت تسحبهم على مدار سنوات وقبل أزمة المصارف، ولم يبق معي إلا عشر العشر".

تجدر الإشارة إلى أن ماغي فارح تعد من أشهر قراء الأبراج الفلكية، ودائما ما تنشر وتعلن عن توقعاتها للأعوام والأحداث المقبلة.

المصدر: RT