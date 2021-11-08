بالفيديو.. فنانة إسرائيلية تقدم أغنية باللغة العربية في أسبوع الموضة في دبي

شهد افتتاح أسبوع الموضة في دبي بالإمارات، حضور المغنية الإسرائيلية نركيس، وتقديمها لأغنية باللغة العربية، خلال عرض لمصممة فساتين الزفاف، إيلانيت مزراحي.

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ونشر الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، مقطع فيديو لمشاركة المغنية الإسرائيلية في هذا الحدث، وعلقت عليه قائلة: "شاركت المغنية الإسرائيلية نركيس في افتتاح أسبوع الموضة في دبي، في عرض لمصممة فساتين الزفاف إيلانيت مزراحي، به قدمت أحدث أغانيها وباللغة العربية".

وأضافت: "ما أجمل السلام!"

شاركت المغنية الاسرائيلية نركيس في افتتاح أسبوع الموضة في دبي في عرض لمصممة فساتين الزفاف إيلانيت مزراحي به قدمت أحدث أغانيها وباللغة العربية 🇮🇱🇦🇪

ما اجمل السلام! pic.twitter.com/YZvwthcRz1 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 8, 2021

المصدر: RT