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بالفيديو.. فنانة إسرائيلية تقدم أغنية باللغة العربية في أسبوع الموضة في دبي

مجتمع

بالفيديو.. فنانة إسرائيلية تقدم أغنية باللغة العربية في أسبوع الموضة في دبي
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شهد افتتاح أسبوع الموضة في دبي بالإمارات، حضور المغنية الإسرائيلية نركيس، وتقديمها لأغنية باللغة العربية، خلال عرض لمصممة فساتين الزفاف، إيلانيت مزراحي.

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ونشر الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، مقطع فيديو لمشاركة المغنية الإسرائيلية في هذا الحدث، وعلقت عليه قائلة: "شاركت المغنية الإسرائيلية نركيس في افتتاح أسبوع الموضة في دبي، في عرض لمصممة فساتين الزفاف إيلانيت مزراحي، به قدمت أحدث أغانيها وباللغة العربية".

وأضافت: "ما أجمل السلام!"

المصدر: RT

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