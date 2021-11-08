إعلامي تونسي ينتقد الفنانة المصرية نيللي كريم
انتقد الإعلامي التونسي هادي زعيم الفنانة المصرية نيللي كريم، معبرا عن ندمه لاستضافها ببرنامجه وإجراء حوار معها.
وقال زعيم إنه ندم عندما استضاف الفنانة المصرية نيللي كريم، قائلا "نيللي انسانة نكدية جدا جدا.. زي الأدوار اللي هي بتقدمها".
معلقا: "أنا قبل الحوار كنت حاسس إن الإدوار اللي بتقدمها لا يمكن ينجح فيها الا واحدة نكدية، لكن بعد الحوار تأكد من انها نكدية فعلا وتعشق الحزن، وسألتها عن حياتها الشخصيه فعرفت من أين هذا كل النكد".
وأكد زعيم أنه نادم كل الندم لإنه استضاف نيللي وأجرى معها الحوار، وذلك بسبب الطاقة السلبية التي طغت عليه لفترة طويلة بعد إجراء الحوار معها.
يذكر ان الفنانة نيللي كريم تستعد لتصوير مسلسل "أحوال شخصية" الذي ستشارك به في السباق الرمضاني القادم-2022، مؤكدة أن المسلسل يناقش قضية اجتماعية من واقع المجتمع وهو عبارة عن دراما متصلة وليست منفصلة.
المصدر: أخبار اليوم
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