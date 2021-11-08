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مصر.. تطورات خطيرة في حالة الفنانة نادية شكري

مجتمع

مصر.. تطورات خطيرة في حالة الفنانة نادية شكري
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أعلنت رشا سامى العدل، ابنة الفنان الراحل سامى العدل، تدهور حالة والدتها الصحية، حيث أعلنت نقل والدتها للمستشفى.

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وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمى فهى بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل. 

وكانت رشا قد طلبت الدعاء لوالدتها الفنانة القديرة نادية شكرى، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت عبر حسابها على فيسبوك في تدوينة سابقة: "رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير".

 يشار إلى أن الفنانة نادية شكرى كانت قد شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومنها أفلام "امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة"، ومسلسلات "صاحب الجلالة الحب، وساكن قصادى، والوتد".. ومن أهم أعمالها المسرحية المسرحية الشهيرة "العيال كبرت".

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