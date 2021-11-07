"هقلع الأسود وهقبل عزاها بكره".. فرحة هستيرية لوالدة الطفلة علياء بعد إحالة أوراق قاتل ابنتها للمفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة يوم الأحد بإحالة أوراق المدان بقتل الطفلة علياء بدير إلى مفتي الديار المصرية للبت في إعدامه.

وشهدت قاعات محكمة جنايات المنصورة فرحة عارمة من أهل الطفلة المجني عليها، بالزغاريد والهتاف.

وقالت والدة الطفلة: "أنا بشكر ربنا في الأول، وبعدين القضاء العادل اللي جابلي حق بنتي بعد سنتين، وخصوصا بشكر القاضي محمد عبد اللطيف اللي جابلي حق بنتي في جلستين بس، لما مسك القضية".

وأضافت والدة الضحية، بعد إحالة المتهم بقتل ابنتها للمفتي: "أنا هقلع الأسود بعد سنتين، وهقبل عزا بنتي بكرا، عايزه كل الناس تجيلي، وتفرح معايا برجوع حق بنتي".

وأردفت والدة الضحية قائلة: "الحمد لله، هعرف أنام النهاردة لأول مرة بعد سنتين قلبي محروق فيهم على بنتي، الحمد لله هروَّح بيتي مجبورة الخاطر، وأنا معايا حق بنتي".

وعن تفاصيل الواقعة التي تعود إلى شهر يناير عام 2020، أقدم المتهم على قتل الطفلة علياء 11 سنة بسبب خلاف مع والدها ووضعها داخل كيس وألقاها في تجمع للقمامة بجوار مقابر المدينة، حيث عُثر عليها بعد اختفائها بـ3 أيام.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري