شركة بريطانية توزع على موظفيها لوحات صدر مع ضمائر لتحديد الهوية الجنسية

قالت صحيفة "صن"، إن شركة الملابس البريطانية Marks & Spencer باشرت بالتوزيع على موظفيها شارات صدر مع ضمائر تحدد الجنس.

وعلى الشارة، يمكن للموظف بنفسه اختيار الضمير المناسب له: "هو / له"، أو "هي / لها"، أو "هم / لهم".

ونوهت الصحيفة، بأنه تم تطبيق هذا الإجراء، على أساس طلبات من العاملين ومن أجل ضمان المساواة بين الجنسين.

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وأثارت المبادرة، موجة من الاستنكار والسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل، ووصفها الكثيرون بالهراء.

وقال أحدهم: "إذا كنت أرغب في جذب الانتباه كمتسوق في متجر، فسأذهب إلى الموظف وأقول معذرة، ولا حاجة هنا للضمير الذي يحدده".

في وقت سابق، باشر أحد السجون البريطانية، حيث يحتجز مرتكبو الجرائم الجنسية، باستخدام هذه الطريقة".

المصدر: RT